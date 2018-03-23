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Evinde bonzai sattığı iddia edilen genç tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:56 | Son Güncelleme

Samsun’da evinde bonzai sattığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı ve evinde de bonzai paketleri ele geçince tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi.

Evinde bonzai sattığı iddia edilen genç tutuklandı

Samsun’da evinde bonzai sattığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı ve evinde de bonzai paketleri ele geçince tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde bonzai sattığı iddia edilen Ümit S.’yi (23) takibe aldı. Ümit S.’nin evinden çıkan bir kişinin üzerinde 2 paket bonzai ele geçirildi. Evde yapılan aramada 3 paket içinde 85.50 gram bonzai daha ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ümit S., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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