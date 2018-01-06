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Evinde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 19:24 | Son Güncelleme 10 saat önce

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde Halil Uzun (82), yalnız yaşadığı evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Siteler Mahallesi Girne Caddesi Akbaba Sokak 7 numarada yalnız yaşayan Halil Uzun'un evinde, bugün saat 15.30 sıralarında, yangın çıktı. Evden yüklenen dumanları fark eden komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına alarak söndüren ekipler, evde yaptığı incelemede, Uzun'un cesediyle karşılaştı.

Halil Uzun'un cenazesi, Sarıgöl Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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