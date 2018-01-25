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Evinde çıkan yangında öldü

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 18:24 | Son Güncelleme 2 saat önce

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elektrikli sobadan çıkan yangında dumanlardan etkilenen Orhan Karagülle (83), yaşamını yitirdi.

Kazımdirik Mahallesi 169 Sokak'ta saat 16.30 sıralarında Orhan Karagülle'nin yalnız yaşadığı evde, elektrikli sobadan yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü, Karagülle'yi evden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, dumandan etkilenen Orhan Karagülle'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Karagülle'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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