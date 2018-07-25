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Evinde dinamit bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

  AVCILAR'da  yapılan baskında evinde 25 adet dinamit ele geçirilen kişi adliyeye sevk edildi.

Evinde dinamit bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da yapılan baskında evinde 25 adet dinamit ele geçirilen kişi adliyeye sevk edildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda 25 adet dinamit, 1 silah ve silaha ait mermiler ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından "patlayıcı madde bulundurma ve taşıma" suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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