Evinde dinamit bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da yapılan baskında evinde 25 adet dinamit ele geçirilen kişi adliyeye sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri dün ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda 25 adet dinamit, 1 silah ve silaha ait mermiler ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından "patlayıcı madde bulundurma ve taşıma" suçundan Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

