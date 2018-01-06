Evinde fenalaşan üniversite öğrencisi öldü / Fotoğraf

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi
Uluslararası ajanslar son dakika olarak geçti! Alman Dışişleri Bakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!
Bakan Özhaseki'nin uçağı Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul'da dün gece yarısında başladı! Yıkım havadan görüntülendi
Suudi Arabistan'da yeni saray operasyonu: Prensler gözaltında
Karadeniz yaylalarında terörist avı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız gazeteciyi fena azarladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında AB'ye rest!
Siz bir de onun sevgilisini görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum