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Evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 30.12.2017 16:36 | Son Güncelleme 11 saat önce

Ahmet DAĞLI SANDIKLI(Afyonkarahisar), (DHA)AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde yalnız yaşayan Ahmet Şahin(80) evinde ölü bulundu.Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında yalnız yaşayan Ahmet Şahin'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Saat 12.00 sıralarında eve gelen polis, itfaiye yardımıyla kapıyı açarak girdiği evin banyosunda Ahmet Şahin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ahmet Şahin'in cenazesi otopsi için morga konuldu.Ahmet Şahin'in eşi ve çocuklarının yurt dışında olduğu belirtildi.

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