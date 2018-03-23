Evinde ölü bulundu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, Hüseyin Ülgü (70), evinde yakınları tarafından ölü bulundu. İki gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen Ülgü’nün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Cengiz Topel Mahallesi Boğaziçi Caddesi’nde, nikahsız eşi Ayten Gökpınar’la (75) yaşayan Hüseyin Ülgü’den haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine içeriye giren yakınları Ülgü’yü kanepenin üzerinde hareketsiz, alzheimer ve obezite hastası eşi Gökpınar da yerde baygın halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ülgü’nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Baygın olan eşi ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gökpınar’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan iki gün önce öldüğü tahmin edilen Ülgü’nün cenazesi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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