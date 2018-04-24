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Evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.Olay Kocacamii Mahallesi Müderris Şükrü Sokağı’nda meydana geldi.

Evinde ölü bulundu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu.
Olay Kocacamii Mahallesi Müderris Şükrü Sokağı’nda meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Fikir Bakış’tan haber alınamaması üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, yaşlı adamın öldüğü öğrenildi. Savcılık incelemesinden sonra ceset itfaiye ekipleri tarafından hastane morguna kaldırıldı.

Evinde ölü bulundu

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