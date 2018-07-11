Evinde ölü bulundu

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde eşi ve zihinsel engelli kayınbiraderiyle yaşayan Rahime Erdem (67), evde ölü bulundu. Kadının boğazında morluklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği belirtildi.
Olay, gece saatlerinde kırsal Gökgöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece eve gelen Derviş Erdem (70), eşi Rahime Erdem'i kapının önünde hareketsiz yatar şekilde görünce komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem'in öldüğü belirlendi. Boynunda morluklar tespit edilen yaşlı kadının, evde zihinsel engelli kayın biraderi Ş.E. (50) ile yalnız olduğu öğrenildi. Ş.E.'nin daha önce kriz geçirip, yengesini darp ettiği öne sürülürken, jandarma ekipleri, yine bir kriz geçiren Ş.E.'nin yengesini boğmuş olabileceği üzerinde duruyor.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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