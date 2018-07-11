HABER

Evinde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 08:35 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde eşi ve zihinsel engelli kayınbiraderiyle yaşayan Rahime Erdem (67), evde ölü bulundu.

Evinde ölü bulundu

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde eşi ve zihinsel engelli kayınbiraderiyle yaşayan Rahime Erdem (67), evde ölü bulundu. Kadının boğazında morluklar olduğu, boğularak öldürülmüş olabileceği belirtildi.
Olay, gece saatlerinde kırsal Gökgöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece eve gelen Derviş Erdem (70), eşi Rahime Erdem'i kapının önünde hareketsiz yatar şekilde görünce komşularından yardım istedi. Komşuları tarafından otomobil ile Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem'in öldüğü belirlendi. Boynunda morluklar tespit edilen yaşlı kadının, evde zihinsel engelli kayın biraderi Ş.E. (50) ile yalnız olduğu öğrenildi. Ş.E.'nin daha önce kriz geçirip, yengesini darp ettiği öne sürülürken, jandarma ekipleri, yine bir kriz geçiren Ş.E.'nin yengesini boğmuş olabileceği üzerinde duruyor.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Evinde ölü bulunduEvinde ölü bulunduEvinde ölü bulundu

PARTNERÜnlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...Ünlü model frikik vermemek için çok uğraştı ama...
Marmaris'te FETÖ operasyonuMarmaris'te FETÖ operasyonu
Kavga ettiği kişi tarafından öldürüldüKavga ettiği kişi tarafından öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

İETT tweet attı sosyal medya karıştı!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınındaki kanalizasyonda işçilerin bulduğu ölü bebeğin annesi tespit edildi!

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Shakira'ya İstanbul'da baklavalı karşılama!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Adnan Oktar ve Kediciklere operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Bursa'da yol kapatma kavgası: 2 yaralı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Polis intihardan vazgeçirdiği genci sırtında taşıdı

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

Ankara Demetevler'de dehşet görüntüler! Kızını taciz ettiği iddia edilen adamı sokak ortasında hadım etti

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza: Yaralılar var

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

Karabük'te yol çalışmasında ortaya çıktı: Tam bin 800 yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.