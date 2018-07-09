Evinde ruhsatsız kalaşnikof tüfek ve tabanca ile yakalandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 kalaşnikof tüfek ile bu silahlara ait toplam 21 mermiyle yakalanan Resul A. (19) gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik olarak geçen cumartesi günü, Atalar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yaplan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 kalaşnikof tüfek, toplam 21 tüfek ve tabanca mermisi ele geçirildi. Evdeki Resul A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Resul A., adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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