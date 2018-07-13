Evinde tabancayla öldürüldü (2)

EV ARKADAŞI GÖZALTINDA

Samsun'un İlkadım ilçesinde Burak Avcı’yı evinde tabanca ile karnından vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakanlandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu ev arkadaşı olduğu belirtilen şüpheli Mecit S. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf eden Mecit S., 'erkekliğine laf ettiği için' Avcı'yı öldürdüğünü söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mecit S. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

