Evinde tarihi eserlerle yakalanıp gözaltına alındı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda büyük bölümü sikke, toplam 521 parça tarihi eserle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Çamönü Mahallesi'ndeki bir eve, dün saat 17.00 sıralarında tarihi eser operasyonu düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser aramada kullanıldığı belirlenen 2 dedektör, Roma ve ve Bizans dönemlerine ait, büyük bölümü gümüş sikke olan toplam 521 parça tarihi eser ele geçirildi. Evde bulunan S.A.D. (52) gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Manisa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, şüpheli S.A.D., jandarmadaki ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI
Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı
Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti
3 çocuklu yengesine tecavüz etti
Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...
Instagram kullanıcılarına kötü haber! Apple Watch uygulamasını kapatıldı
İlk fotoğraflar geldi
İlişkiye hiç bu gözle bakılmamıştı! Bunlara bakarken çok eğleneceksiniz
Okuyucu Yorumları 0 yorum