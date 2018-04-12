HABER

Evinde uyuşturucuyla yakalanan İranlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, İran uyruklu M.A., uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara sattığı iddiasıyla gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Ramazan ÇETİN- DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ'de, İran uyruklu M.A., uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı sigara sattığı iddiasıyla gözaltına alındı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve sigara kaçakçılığı yaptığı belirlenen İran vatandaşı M.A.'nın kaldığı apart dairesine, dün (çarşamba) operasyon düzenledi. M.A. operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 sahte pasaport, 1300 paket kaçak sigara ve 390 uyuşturucu hap ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. tutuklandı.

Ege'de Yunan savaş uçağı düştüEge'de Yunan savaş uçağı düştü
Vekillere 'oda' YasağıVekillere 'oda' Yasağı
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişmeDeniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Ordu'daki fuhuş operasyonunda şok detay! Servet çıktı

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Diyaliz merkezinde iğrenç olay! Soyunma odasına gizlediği telefonla...

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Tartıştığı sevgilisini öldürmüştü! Korkunç olayda sır çözüldü!

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Korkunç olay için karar verildi! Kayınpederi genç kadına dehşeti yaşattı

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Miraç Kandili nedir, ne zamandır? Kandilde ne yapılır?

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

Ermenek ihalesinde ortalık fena karıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.