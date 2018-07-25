Evinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 100 gram esrar ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 103 kök Hint keneviri, 1 kilo 100 gram esrar, kenevir yetiştirmede kullanılan 6 bidon kimyasal sıvı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan, ismi açıklanmayan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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