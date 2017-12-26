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Evinde yakaladığı adamı öldüren sanığın serbest bırakılması için imza kampanyası

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 12:36 | Son Güncelleme 2 saat önce

Ünsal YÜCEL/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki evinde, eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan Sevim'i bıçakla öldüren ve mahkemece tutuklanan Tayfun Vuran'ın (35) serbest bırakılması için imza kampanyası başlatıldı.

Olay, geçen cumartesi günü, Ayaspaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Saray'daki bir fabrikada çalışan Tayfun Vuran, iş yerinden erken çıkıp, evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Vuran, evden gelen sesler üzerine şüphelenip, telefonla eşi Kader Vuran'ı aradı. Kader Vuran, eşinden çiğ köfte alıp, eve öyle gelmesini istedi. Tayfun Vuran ise ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader Vuran, kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun Vuran, 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardıropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan Sevim'i yakaladı. Tayfun Vuran, mutfaktan aldığı bıçakla Serkan Sevim'i öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader Vuran'ı bıçakla yaraladı. Tayfun Vuran, polisi arayıp, kendisini ihbar ettikten sonra eve sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Tayfun Vuran, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayın ardından imza platformu 'www.change.org' üzerinden Tayfun Vuran'ın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. Kampanyanın açıklamasında, 'Değer verdiği eşinden uğratıldığı alçakça ihanet sonucu bir gecede hayatı kararan, ailesi için gece yarısına kadar çalışıp, gördüğü manzara karşısında aslında en büyük mağduriyeti yaşayan Tayfun Vuran kardeşimiz için adalet istiyoruz. Unutmayalım ki yaşanan bu talihsiz durum, hepimizin başına gelebilir' denildi.

Kampanyayla 24 saatte yaklaşık 10 bin imza toplandı. Toplanan imzaların Adalet Bakanlığı'na iletileceği belirtildi.

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