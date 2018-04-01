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Evinde yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 17:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam, evinin koridorunda ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı’da 4 yıl önce kaybettiği eşinin ardından yalnız yaşayan Yılmaz Yiğit adlı 72 yaşındaki adamdan haber alamayan komşuları durumu jandarmaya haber verdi.Hemen harekete geçen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, kapısı kilitli olan eve girebilmek için Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nden destek istedi.Çilingir marifetiyle kapısı açılan evin koridorunda yaşlı adamın yerde yatar halde bulan ekiplerin beraberinde bulunan 112 Acil Yardım personelinin yaptıkları incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ilk incelemenin ardından Yılmaz Yiğit’in cenazesini otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, evinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam, evinin koridorunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi sınırları içinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı’da 4 yıl önce kaybettiği eşinin ardından yalnız yaşayan Yılmaz Yiğit adlı 72 yaşındaki adamdan haber alamayan komşuları durumu jandarmaya haber verdi.
Hemen harekete geçen Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesindeki ekipler, kapısı kilitli olan eve girebilmek için Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’nden destek istedi.
Çilingir marifetiyle kapısı açılan evin koridorunda yaşlı adamın yerde yatar halde bulan ekiplerin beraberinde bulunan 112 Acil Yardım personelinin yaptıkları incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ilk incelemenin ardından Yılmaz Yiğit’in cenazesini otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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