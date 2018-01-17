Evindeki kasadan para ve ziynet eşyaları çalındı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yalnız yaşayan Fahrinusa Bağcı'nın (80) evindeki çelik kasada bulunan 4 bin lira para ve altın ziynet eşyası çalındı.

Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Bülent İlhan Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Fahrinusa Bağcı, bugün saat 10.00 sıralarında elektrik faturasını ödemek için cüzdanına baktığında para olmadığını görüp, evdeki çelik kasadan almak istedi. Çelik kasayı açınca içindeki 4 bin lira nakit para ile çok sayıdaki altın ziynet eşyasının olmadığını fark eden Bağcı, şoke oldu. Bağcı, hemen durumu oğlu Kamil Bağcı'ya bildirdi. Kamil Bağcı'nın ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yaptı. Evin kapı ve pencereleri ile çelik kasada herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Polis, hırsız veya hırsızların belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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