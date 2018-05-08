HABER

Evinden çıkarken av tüfekleriyle ateş açılarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 13:12 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinden çıkarken, bilinmeyen nedenle av tüfekleriyle açılan ateş sonucu başından vurulan Kemal Yılmaz (27), yaşamını yitirdi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evinden çıkarken, bilinmeyen nedenle av tüfekleriyle açılan ateş sonucu başından vurulan Kemal Yılmaz (27), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan Kemal Yılmaz'a, henüz bilinmeyen nedenle av tüfekleriyle ateş açıldı. Başından vurulan Yılmaz, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. Olayı görenler ise sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Yılmaz'ı ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kemal Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde araştırma yaptı. Cinayetle ilgili Kemal Yılmaz ile husumetli olduğu ve saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen F.K. (71), M.K. (43), Y.K. (33), S.K. (27) ve Y.K. (32) yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin kaldığı, ilçedeki ovada bulunan bağ evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Olayda kullanılan diğer av tüfeklerinin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyorMete Yarar: Ülkedeki alarm durumu devam ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jestiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan eşi Emine Erdoğan'a zeytin dalı jesti
Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçtiFatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

Tokat'ta yangın: 5 kişi gözaltında

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Şanlıurfa'yı sağanak gece vurdu, araçlar sürüklendi, evleri su bastı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Tartıştığı eşini bacağından bıçakladı, balkonda uyuyakaldı

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

Manisa'daki kız kaçırma husumetinde yine silahlar konuştu: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.