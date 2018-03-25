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Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

Mardin’in Yeşilli ilçesinde, eve zorla giren kişi ya da kişiler tarafından yorgana sarılarak kaçırılan D.M. (16), Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Evinden yorgana sarıp kaçırdılar! Polisin çalışması sonuç verdi

Yeşilli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan D.M., 13 gün önce evde uyurken, kapıyı kırıp içeri girerek kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından, yorgana sarılarak kaçırıldı. Ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen Mardin polisi, olayla ilgili şüpheli B.S.yi gözaltına almış, daha sonra Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.S. tutuklanmıştı. Olayın bir diğer şüphelisi olan İ.S. hakkında ise aynı mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartılmıştı.

DHA'nın haberine göre polisin titiz çalışması sonucu D.M.’nin izine Şanlıurfanın Viranşehir ilçesinde ulaşıldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonla kurtarılan D.M., ailesine teslim edildi. Olayın firari şüphelisi İ.S.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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