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Evine dönmeyen yaşlı adamın elbiseleri ırmakta bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 09:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam; ekiplerce Filyos Irmağında arandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam; ekiplerce Filyos Irmağında arandı. Ancak havanın kararması üzerine ara verilen arama çalışmaları bugün de devam edecek.
Çaycuma’nın Gökçeler köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hayri Kaya; dün sabah saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmeyince ailesi durumu ekiplere haber verdi. Yaşlı adamın elbiselerinin Filyos Nehri kenarında bulunması üzerine jandarma ekiplerine haber verildi. Bunun üzerine AFAD ekipleri ile beraber Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ve Devrek İtfaiye Müdürlüğü su altı arama kurtarma timi dalgıçları ile deniz polisi ortaklaşa olarak nehirde arama çalışması başlattı.
Cumartesi günü havanın kararması ile ara verilen aramanın bu gün devam edeceği öğrenildi. Görüş mesafesinin olmadığı nehrin su debisinin yüksek ve akıntının güçlü olduğunu belirten ekipler arama çalışmalarını gün boyu sürdüreceklerini belirttiler.

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