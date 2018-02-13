HABER

Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 09:22 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 26 yaşındaki Arif Ş., evine gelip alacağını istediği 31 yaşındaki Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 26 yaşındaki Arif Ş., evine gelip alacağını istediği 31 yaşındaki Erdal Özdemir ile 27 yaşındaki Mustafa Döymaz'ı, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olay, saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı belirtilen Arif Ş., iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Ş. tartışmanın ardından evde bulunan av tüfeğiyle iki kişiye ateş etti. Özdemir ve Döymaz olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli Arif Ş. ise ihbar üzerine eve gelen polis ekiplerine teslim oldu. Ölen Erdal Özdemir ile Mustafa Döymaz'ın cenazeleri otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

Efsane doktor 'Kolsuz Agop' hayatını kaybetti!

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

'Oğlum bak git' videosundaki çocuk konuştu

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Eşinin ihaneti doktor muayenesinde çıktı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

Otobüs şoförü 'şehit annesine hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Kars'ta vahşet! Eşini öldürdü kayınpederini yaraladı

Kars'ta vahşet! Eşini öldürdü kayınpederini yaraladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölü

Otomobil demir direğe çarptı: 2 ölü

Dikili'de 43 kaçak yakalandı

Dikili'de 43 kaçak yakalandı

4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında, sanıklara tahliye

4 işçinin öldüğü TÜPRAŞ patlamasında, sanıklara tahliye

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Ankara'da skandal görüntü! Üç çocuk kurşun yağdırdı

Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

Bilecik’te şüpheli ölüm

Bilecik’te şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.