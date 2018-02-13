HABER

Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2018 20:00 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, evine gelip alacaklarını istediklerini öne sürdüğü Erdal Özdemir (31) ile Mustafa Döymaz'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldüren Arif Şenses (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, evine gelip alacaklarını istediklerini öne sürdüğü Erdal Özdemir (31) ile Mustafa Döymaz'ı (27) ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldüren Arif Şenses (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Emek Mahallesi Pembe Sokak'taki Barış Apartmanı'nda meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Arif Şenses, iddiaya göre evine gelip borcunu ödemesini isteyen Erdal Özdemir ve Mustafa Döymaz ile tartıştı. Arif Şenses tartışmanın ardından evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle Döymaz ve Özdemir'e ateş etti. Mustafa Döymaz apartman içerisinde, Erdal Özdemir ise apartmanın karşısındaki boş arsada öldü. Polis, Arif Şenses'i olayda kullandığı ruhsatsız av tüfeği ile birlikte evinde gözaltına aldı. Arif Şenses, yapılan sorgulamasının ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altına adliyeye sevk edildi. Şenses, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Evine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandıEvine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandıEvine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandıEvine gelip para isteyen 2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

Sokak ortasında silahlı saldırıda öldü

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

İş yerine ateş açan kadın, bir kişiyi yaraladı

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Yolda yürürken otomobilden açılan ateşle hayatını kaybetti

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Tarım işçilerini taşıyan minibüs, askeri TIR'a çarptı: 4 ölü, 10 yaralı (2)

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

Van’da 7 roket başlığı ele geçirildi

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

Kızıltepe'de ABD ve İtalyan menşeli tabancalar ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.