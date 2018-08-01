Evine girdikleri 65 yaşındaki kadını dövüp, soydular

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, yalnız yaşayan T.T. (65) adlı kadın, evine giren kişiler tarafından dövülerek hastanelik edildi. Kadının evinden bir miktar altın ve parayı çalan şüpheliler kaçtı.
Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde oturan T.T.’nin 2 katlı evine saat 06.00 sıralarında iddiaya göre yüzleri maskeli kimliği belirsiz kişiler girdi. Eve girdiklerinde T.T.’nin uyanık olduğunu gören şüpheliler, kadını döverek zorla altınların ve evdeki bir miktar paranın yerini söyletti. Şüpheliler, evden altın ve paraları çaldıktan sonra kadının el, ayak ve ağzını bantlayarak kaçtı.
Olayın ardından sürünerek kapıya çıkan T.T.’nin, yoldan geçen vatandaş tarafından el ve ayağındaki bağlar çözüldü. Vatandaşın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. T.T., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tedavinin ardından kadın taburcu edildi.
Olay yeri inceleme ekibi tarafından T.T.’nin evinde parmak izi incelemesi yapıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki
ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum