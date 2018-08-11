Evine girerken uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

İŞ ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞ
İzmir'in Konak ilçesinde, evine girerken uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ramazan Altuboğa'nın (20), aynı manav dükkanında çalışan iş arkadaşı K.B. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin, hem K.B.'yi yakalamak, hem de olayın nedenini belirlemek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.
20 gün sonra askere gitmeye hazırlanan Ramazan Altuboğa'nın otopsiden sonra yakınlarına teslim edilecek olan cenazesinin, ikindide Gültepe semtindeki Laleli Camisi'nden kaldırılacağı ifade edildi.
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