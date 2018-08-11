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Evine girerken uğradığı silahlı saldırıda öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 08:43 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Altuboğa, hayatını kaybetti.  Olay, dün saat 13.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 2206 Sokak'ta meydana geldi.

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, evine giderken silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Altuboğa, hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Emir Sultan Mahallesi 2206 Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Altuboğa evine girerken K.B.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Yaralanan Altuboğa kanlar içerisinde yere yığılırken, K.B. ise kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altuboğa, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Ramazan Altuboğa'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, K.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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