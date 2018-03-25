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Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, evine girmek isteyen 3 kişiyi kovalayan Bekbelespor'un kalecisi Bestami Güllü, şüphelilerden birinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı.

Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu

İSKENDERUN (HATAY), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, evine girmek isteyen 3 kişiyi kovalayan Bekbelespor'un kalecisi Bestami Güllü, şüphelilerden birinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Bekbelespor'un kalecisi Bestami Güllü, evine girmeye çalışan 3 kişiyi arkalarından kovaladı. Kovalamaca sırasında mahalle mezarlığına giren şüphelilerden biri, Güllü'ye tabancayla ateş açtı. Vurulup ağır yaralanan kaleci Güllü, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bestami Güllü, tedaviye alınırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vurulduEvine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu

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