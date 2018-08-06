Evine gitmeyen esnaf, iş yerinde ölü bulundu

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te dün evine gitmemesi üzerine ailesinin ihbarıyla aranan soba ustası Mehmet Kaplan (53), iş yerinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. Soba ustası Mehmet Kaplan'dan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları polise haber verdi. İhbarla harekete geçen polis, Kaplan'ın Maaşkuyu Caddesi'ndeki iş yerine baktı. Burada hareketsiz halde bulunan Kaplan için sağlık ekibi çağrıldı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kaplan'ın öldüğünü belirledi. Kaplan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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