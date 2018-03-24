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Evine yaban keçisi boynuzu astı, 14 bin lira ceza yedi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 14:20 | Son Güncelleme

Antalya’da avladığı yaban keçisinin boynuzunu evinin kapısına asan avcıya 14 bin lira ceza kesildi.Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.

Antalya’da avladığı yaban keçisinin boynuzunu evinin kapısına asan avcıya 14 bin lira ceza kesildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak yaban keçisi avı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Döşemealtı’nın Çonayır mevkiinde A.Ç.’ye ait evin bahçe giriş kapısına yaban keçisi boynuzu asıldığı belirlendi. Yaban keçisini vurup, boynuzunu kapıya asan A.C. hakkında Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet nedeniyle bin 770 TL, tabiattan eksilen bir yaban keçisinin tazminatı olarak da 13 bin TL olmak üzere toplamda 14 bin 770 TL idari para cezası kesildi.

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