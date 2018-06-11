Evini kundaklayıp, 1 yaşındakini oğlunu alevlerin arasında bıraktı (3)- Yeniden

Gökhan KESKİNCİ- Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezasıyla aranan Çağlar A. (21), kendisine para vermeyen annesine kızıp, oğlu Ezel'in de içinde bulunduğu evi ateşe verdi. Hafif yanan bebek, komşuları tarafından kurtarıldı. Çağlar A. ve nikahsız yaşadığı bebeğin annesi Gülben Y., bebeği ziyarete gittikleri hastanede yakalanıp, gözaltına alındı. Çağlar A., "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 'Bıçaklama yaralama, tehdit ve uyuşturucu' suçlarından hakkında 3,5 yıl hapis cezasıyla aranan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesi Ayşe A.'dan para istedi. Alamayınca öfkelenen Çağlar A., oğlunun uyuduğu evin yatak odasını ateşe verdi. Alevler odayı sararken, Çağlar A. kaçtı. Ayşe A., panikle evden çıkıp, komşularından yardım istedi. Komşuları, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlerin içinde Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Polis, Çağlar A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Çağlar A., bir süre sonra, dini nikahla birlikte yaşadığı Gülben Y. ile bebeğinin durumu öğrenmek için geldiği Adana Şehir Hastanesi'nde yakalandı. Çağlar A. ve Gülben Y. gözaltına alındı. Çağlar A., gazetecilere, "Sanki 30 kişiyi öldürdük" dedi.

OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Çağlar A.'nın annesi Ayşe A., tedavisinin ardından olayla ilgili verdiği ifadesinde, oğlundan şikayetçi oldu. Oğlunun sürekli kendisinden para istediğini belirten Ayşe A., "Sabah yine para istedi. Ben de para olmadığını veremeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine 'Evi yakacağım' dedi. Ben de 'Evde çocuğun var, yapma' diyerek yalvardım. Bu kez, 'Evi de seni de çocuğumu da yakacağım' diyerek tehdit etti. Bir süre sonra evi gelip ateşe verdi. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.