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Evini kundaklayıp, 1 yaşındakini oğlunu alevlerin arasında bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 11:42 | Son Güncelleme

ADANA'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan 21 yaşındaki Çağlar A., 1 yaşındaki oğlu Ezel'i alevlerin arasında bırakıp kaçtı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da kendisine para vermeyen annesine kızıp evini kundaklayan 21 yaşındaki Çağlar A., 1 yaşındaki oğlu Ezel'i alevlerin arasında bırakıp kaçtı. Babaannesi ve komşuların kurtardığı bebekte 1'inci derece yanık oluştu. Olay, saat 07.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70256 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, çeşitli suçlardan aranması bulunan Çağlar A., sabaha karşı geldiği evde annesinden para istedi. Para alamayınca annesine öfkelenen Çağlar A., evin yatak odasını ateşe verdi. Kısa sürede alevler evi sararken, Çağlar A. kaçtı. Bu sırada yangını fark eden komşular, itfaiyeye haber verip, hortumlarla alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen ve alevlere maruz kalan Ezel bebek, babaannesi Ayşe A. ve komşuları tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, Ezel bebek ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ezel bebekte 1'inci derece yanık meydana geldiği öğrenildi. Çağlar A.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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