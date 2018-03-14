Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Aydın’ın Didim ilçesinde yapılan operasyonla yakalanan M.Ö isimli şahsın evinde yapılan incelemede evin bir odasını uyuşturucu imalathanesine çevirdiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmak suçundan aranan M.Ö. isimli şahıs yapılan operasyonla Didim’de yakalandı. Yapılan incelemelerde M.Ö’nün ikametinin bir odasını uyuşturucu madde imalathanesine dönüştürdüğü tespit edildi. Şahsın aracından ve ikametinden toplam 2 bin 350 gram skunk maddesi, 30 gram Hint keneviri tohumu, 12 gram kök hint keneviri, 1 adet av tüfeği ve kartuşu, 1 adet tartı ele geçirildi. M.Ö. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.