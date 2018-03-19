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Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 18:58 | Son Güncelleme

MUĞLA'da bir eve yapılan jandarma baskınında, 5 kilo 400 gram skunk ve 5 magic mushroom (sihirli mantar) adlı uyuşturucu ele geçirildi.

Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da bir eve yapılan jandarma baskınında, 5 kilo 400 gram skunk ve 5 magic mushroom (sihirli mantar) adlı uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Muğla İl ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde yaşayan B.Ç.K.'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde satışı yaptığını öğrendi. Geçen cuma günü şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğü anlaşılan evde yapılan aramada, esrarın hammaddesi olan kenevir bitkisinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesi ile geliştirilen ve genetiği değiştirilmiş esrar olarak da bilinen toplam 5 kilo 400 gram skunk ile 5 sihirli mantar adlı uyuşturucu, 34 kimyasal uyuşturucu yapımında kullanılan değişik ebat ve boylarda yarısı kullanılmış zirai ilaçlar, kimyasal uyuşturucu imalatında kullanılan 26 litre sıvı materyal, kimyasal uyuşturucu madde imalatında kullanılan 800 gram asit, 16 ağzı kapalı cam kavanoz içerisinde halüsinojen uyuşturucu madde olan LSD yapımında kullanılan çavdar tohumu küfü, 1 hassas tartı, 1 toprak ölçüm cihazı, 1 hava ölçüm cihazı, 2 aydınlatma cihazı, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.Ç.K., sevk edildiği adliyede tutuklanırken; M.S.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın sağlığını tehdit eden ve haksız kazanç sağlanan tüm kaçakçılık olayları ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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