Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 31 kök kenevir ile satışa hazır 2 kilo 151 gram kubar esrar ele geçirildi. Odada, uyuşturucu üretimi için kurulan özel ışıklandırma, kurutma ve havalandırma tertibatı, jandarma ekiplerini bile şaşırttı.
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Göcek Mahallesi'nde yaşayan C.B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine geçen 14 Mayıs gecesi operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir odada özel ışıklandırma, kurutma ve havalandırma tertibatının kurularak uyuşturucu imalathanesi oluşturulduğunu tespit etti. Odadaki saksılara ekilmiş 31 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır 2 kilo 151 gram kubar esrar ele geçirildi, C.B. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen C.B., tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Toplum destekli güvenlik anlayışı çerçevesinde, başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın sağlığını tehdit eden uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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