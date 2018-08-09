Evinin bahçesinde, kendini ağaca astı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, bunalıma girdiği öne sürülen Oktay K. (27), kendini evinin bahçesinde bulunan ağaca asarak yaşamına son verdi.

Merkez Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi'nde oturan fabrika işçisi, evli Oktay K., müstakil evinin bahçesinde bulunan ağaca kendini astı. Yakınları, bir süredir bunalımda olduğu öne sürülen Oktay K.'yi asılı görünce, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Oktay K.'nin yaşamını yitirdiğini saptadı.

Yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı dökerken, Oktay K.'nin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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