Evinin bahçesinde tabanca ile intihar etti

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, psikolojik tedavi gören Deniz S., evinin bahçesinde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam Ergani ilçesi Bagür Mahallesi Orta Sokak'ta meydana geldi. 8 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen bekar ve işsiz Deniz S. (36), çıktığı evinin bahçesinde başına tabancayla ateş etti. Silah seslerini duyan yakınları, dışarı çıktıklarında Deniz S.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Süngü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Deniz S.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Deniz S.'nin 3 aydan beri tedaviyi kabul etmediği ve ilaçlarını kullanmadığı belirtildi.

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