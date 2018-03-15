Evinin çatısında yakalanan FETÖ sanığı iş adamına 5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, evinin çatısında yakalanıp, tutuklanan ve 'etkin pişmanlık'tan faydalanıp, tahliye olan iş adamı Fatih Setenci, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasında, tutuklu sanıklar Mustafa Mut, Selçuk Başak ile FETÖ’ye ait okullarda müdürlük yaptığı ileri sürülen Yakup Peker ve tutuksuz sanık Fatih Setenci hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Evinin çatısında yakalandığı belirtilen iş adamı Fatih Setenci ise yazılı savunma dilekçesini mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, ‘silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu sanıklar Yakup Peker’i 10 yıl, Mustafa Mut’u 9 yıl 4 ay 15 gün, Selçuk Başak’ı ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Selçuk Başak’ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, aynı suçtan tutuksuz yargılanan sanıklardan Ayhan C.’yi 7 yıl 6 ay, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanıp, daha önce tahliye olan Fatih Setenci'ye ise 5 yıl hapis cezası verdi.