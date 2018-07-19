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Evinin inşaatında akıma kapılan berber yaşam savaşını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:24 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, berber Mesut Güllü (33) kendi evinin inşaatında çalışırken elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, berber Mesut Güllü (33) kendi evinin inşaatında çalışırken elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesiyle akıma kapıldı. 17 gündür yaşam mücadalesi veren Güllü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, geçen 2 Temmuz günü Perilikaya Mahallesi’nde meydana geldi. 4 çocuk babası Mesut Güllü, kendisi için yaptırdığı müstakil evin inşaatında demir çubuk ile yanlışlıkla elektrik tellerine temas etti. Akıma kapılarak ağır yaralanan ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Güllü, ambulansla Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan ve 17 gündür yaşam mücadelesi veren Yıldız, bu sabah doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mesut Güllü’nün cesedi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

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