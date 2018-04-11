Evinin önünde beklerken otomobilin çarptığı yaşlı adma öldü

Hatay’da evinin önünde bekleyen yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Samandağ ilçesinde bağlı Kuşalanı yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, evinin önünde bekleyen Halil Yüksek’e (69) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam bir daha ayağa kalkamadı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yüksek’in cenazesi Kuşalanı Mahallesi Asri Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, mahallede yaşayan vatandaşlar kaza nedeniyle yol kapatma eylemi yaparak yetkililerden önlem almasını istedi.