Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Van’ın Edremit ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden güvenlik korucusu defnedildi.
Edremit ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41) için cenaze töreni düzenlendi. Güvenlik korucusunun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle saatlerinde Yukarı Su Deposu Camii’ne getirilerek öz geçmişi okundu. Kılınan cenaze namazının ardından Kılağus’un naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Kılağus, 6’sı kız 9 çocuk babasıydı.
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