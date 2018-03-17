HABER

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden güvenlik korucusu defnedildi.Edremit ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41) için cenaze töreni düzenlendi.

Van’ın Edremit ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden güvenlik korucusu defnedildi.
Edremit ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’ndeki evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden güvenlik korucusu Fuat Kılağus (41) için cenaze töreni düzenlendi. Güvenlik korucusunun Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle saatlerinde Yukarı Su Deposu Camii’ne getirilerek öz geçmişi okundu. Kılınan cenaze namazının ardından Kılağus’un naaşı mahalle mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, askeri erkan, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısında ağır yaralanan Kılağus, 6’sı kız 9 çocuk babasıydı.

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

1 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
2 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
3 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
4 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
5 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
6 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
7 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
8 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
9 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
10 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
11 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
12 / 12

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi

Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu defnedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.