Evinin önünde saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Van’ın Edremit ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Van’ın Gürpınar ilçesinde görev yapan 4 çocuk babası güvenlik korucusu Metin Ertaş (44), dün saat 17.15 sıralarında Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi’nde bulunan evinin önünde aracından indiği esnada 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Ertaş, yakınları tarafından kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şahısların Ertaş’a ait evin arka kısmından bahçeye girdiği ve Ertaş aracından indiği esnada silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden güvenlik korucusunun cenazesinin öğle namazını müteakip yapılacak törenle defnedileceği bildirildi.