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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan sigortacı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da dün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan sigortacı Erkan Yaşar (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan sigortacı öldü

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da dün evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan sigortacı Erkan Yaşar (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlkadım ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Rize Sokak'ta dün meydana gelen olayda, bir sigorta şirketinde çalışan evli ve 1 çocuk babası Erkan Yaşar, evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Tüfekle vurularak ağır yaralanan Erkan Yaşar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince önce Gazi Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan sigortacı öldüEvinin önünde silahlı saldırıya uğrayan sigortacı öldü

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