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Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 23:09 | Son Güncelleme 8 saat önce

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Sur ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Yusuf Güneş, yaşamını yitirdi.

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde oturan Yusuf Güneş, öğleden sonra evinin önünde kimliği belirsiz 2 kişiyle tartıştı. Tartışma çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Yusuf Güneş, saat 19.00 sıralarında evininin önünde aynı kişilerin bu kez silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Güneş, çağırılan ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Güneş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Güneş'in ölüm haberini alıp, hastaneye akın eden yakınları, gözyaşlarını tutamadı. Polis, olası bir taşkınlığa karşın hastane morgunun önünde sıkı güvenlik önlemi aldı.

Polis, kimliklerini saptadığı kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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