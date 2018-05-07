Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, evinden çıkarken silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Yalman (35) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Mehmet Yalman, evinden çıkıp otomobiline doğru giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalman'ı, Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yalman, acil serviste doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatan polis, olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Ekipler, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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