Evinin önündeki çöpleri yakarken, 300 saman balyasını kül etti

Haber-Kamera Murat YAYINMALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çiftçilik yapan Eyüp Kayseri, evinin önünde çöpleri temizlemek için yaktığı ateş, alttaki depoda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, 300 saman balyası kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı İbribey Mahallesinde oturan Eyüp Kayseri (66), evinin önünü süpürerek topladığı çöpleri temizlemek için ateş yaktı. Bu sırada kıvılcımlar, rüzgarın da etkisiyle oturduğu evin altındaki depoda bulunan saman balyalarını tutuşturdu. Yangın, depodaki bağlanmış saman balyalarını sarınca Eyüp Kayseri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye erleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında depoda bulunan 300 bağlanmış saman balyası yanarak kullanılmaz hale geldi.

