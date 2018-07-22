HABER

Evinin terasından düşen fırıncı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 23:45 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde ekmek ve simit fırın işleten evli ve 3 çocuk babası Cevat Yasak (39), işyerinin üst katındaki evinin terasından düşarak yaşamını yitirdi.  Olay, saat 16.00 sıralarında Sanayi Sitesi’nde meydana geldi.

Evinin terasından düşen fırıncı öldü

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Sultanhisar ilçesinde ekmek ve simit fırın işleten evli ve 3 çocuk babası Cevat Yasak (39), işyerinin üst katındaki evinin terasından düşarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Cevat Yasak, günün yorgunluğunu atmak için evlerinin üst katındaki terasa çıktı. Bir süre burada oturan Yasak, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cevat Yasak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cevat Yasak’ın eşi Kezban Yasak’ın hamile olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Evinin terasından düşen fırıncı öldü

PARTNERİşte efsane haline gelmiş en komik tweetlerİşte efsane haline gelmiş en komik tweetler
Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğulduYenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
Düğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralıDüğüne giden minibüs devrildi: 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Beren Saat bikinili pozunu paylaştı! “Müslüman mısın” sorusuna bakın ne dedi?

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

Yerli Kim Kardashian Selen Görgüzel'den olay itiraf: Seksi denmesin diye...

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

Tokat'ta kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın amcası Niyazi Atış serbest kaldı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Erzincan'da akılalmaz olay! Yavru kangal, kaybolan keçileri bulup sahibine teslim etti

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Samsun'daki Go-Kart faciasında dehşeti yaşayan Nurjemal Annalyyev: Eğlenmek için gittim, canımdan olacaktım

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Çorum'da gece yarısı feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.