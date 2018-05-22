Evinin yakınında gördüğü yılan için mahalleyi yakıyordu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde evinin çevresinde gördüğü yılandan korkan G.D. adlı kadının kuru otları ateşe vermesiyle çıkan yangın, kısa sürede yayıldı. Yangın evlere sıçramadan söndürülürken, G.D. gözaltına alındı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınındaki kuru otlar arasında yılan gören G.D., yılanın eve girmesinden korkarak otları ateşe verdi. Rüzgârın etkisiyle bir anda büyüyen yangın kontrolden çıkarak çevredeki evleri tehdit etmeye başladı. Evlerin etrafını saran alevleri söndürmek için seferber olan mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis, mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine G.D.'yi gözaltına aldı.
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