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Evinin yanışını çaresizce izledi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 21:49 | Son Güncelleme

SİVAS'ta tek katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta tek katlı ahşap evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ev sahibi Mehmet Karagül (84) itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi.

Kızılırmak Mahallesi İmaret Sokak'ta oturan Mehmet Karagül'e ait tek katlı ahşap evin çatısında saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Ev sahibi İbrahim Karagül, oğlu Adem Karagül gelini ve torununun evde olduğu sırada soba bacasından çıktığı tahmin edilen yangında, alevler kısa sürede evin çatısını sardı. Yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiyesi ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

Ev sahibi Mehmet Karagül, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresiz gözlerle izledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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