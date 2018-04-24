Evinin yatak odasında başından vurulmuş bulundu

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde eşi tarafından evinin yatak odasında başından vurulmuş bulunan Önder Özçakal (49), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ufuk Mahallesi 914 Sokak'ta meydana geldi. Geri dönüşüm işiyle uğraşan 3 çocuk babası Önder Özçakal, silah sesini duyan eşi tarafından yatak odasında başından vurulmuş bulundu. Eşinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özçakal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Önder Özçakal'ın cenazesi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Özçakal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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