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Evlatlık aldıkları çocuklarıyla kaza yaptılar: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:51 | Son Güncelleme

Uzun süredir çocukları olmayan Yılmaz çifti, evlatlık aldıkları 3 yaşındaki C.K.

Uzun süredir çocukları olmayan Yılmaz çifti, evlatlık aldıkları 3 yaşındaki C.K. ile birlikte Düzce’ye döndükleri sırada Bolu’da kaza yaptılar. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Elmalık Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce’de yaşayan ve yaklaşık 25 yıldır çocukları olmayan Rıdvan ve Arzu Yılmaz çifti evlatlık almak için gittikleri Amasya’dan tekrar Düzce’ye dönmek istedikleri sırada, Nejdet Yılmaz’ın kullandığı 81 FD 462 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtaki bulunan Rıdvan Yılmaz, eşi Arzu, kardeşi Nejdet ve yeğeni Beyzanur Yılmaz ile evlatlık aldıkları C.K. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldılar.
Kazanın şokuyla dakikalarca gözyaşı döken 3 yaşındaki C.K., sağlık personeli ve Beyzanur Yılmaz tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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